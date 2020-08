Alianta 2020 USR-PLUS Giurgiu a depus liste de candidati pentru alegerile locale din acest an pentru aproape jumatate dintre localitatile judetului, pentru presedintia Consiliului Judetean are candidat propriu, iar la Primaria municipiului Giurgiu il sustine pe Adrian Anghelescu, candidatul PNL. "Avem candidati, liste de consilieri in 25 de unitati administrativ-teritoriale din cele 54 de localitati din judetul Giurgiu, incluzand si municipiul Giurgiu, iar in 18 dintre acestea avem si candidat la primarie. Candidatii nostri sunt oameni tineri si uniti de dorinta de a schimba niste lucruri in beneficiul…