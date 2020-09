AlegeriLocale2020/ Gabriela Firea: Centura ocolitoare a Capitalei este, încă, o himeră Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in continuare centura ocolitoare a Bucurestiului este "o himera", iar constructorul turc ar sustine ca CNAIR nu i-a dat front de lucru.



"Despre artificii, autostrazi, alti demoni si minciuni. Pe acest santier ar fi trebuit sa fie acum sute de muncitori. Zi lumina. Asa ni s-a promis. Centura ocolitoare a Capitalei este, inca, o himera. Se poate lucra pe un segment de 1,5 km din 16 contractati, dar activitatea e de o tristete infricosatoare. Constructorul turc - da, turc, al guvernului e bun -, spune… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

