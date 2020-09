AlegeriLocale2020/ Gabriel Mutu: Am votat pentru continuitate, pentru dezvoltarea Sectorului 6

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Birta a votat duminica, 27 septembrie, la ora 9:30, in incinta Liceului Ady Endre din Oradea. Candidatul PNL pentru funcția de primar in Oradea a venit la vot insoțit de soția sa, Larisa.

- Candidatul Aliantei Pro Bucuresti 2020 la Primaria Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru continuitate. "Am votat pentru continuitate si consider ca e normal sa continuam proiectele bune. (...) 99% munca, politica mai putin si, daca vrem sa facem…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur , care candideaza pentru un nou mandat, a votat astzi dimineața, acasa, la Gura Humorului, avand langa el familia, soția, cantareața de muzica populara, Ana Ilca Mureșan, fata, Cristiana și soțul acesteia. ”Am votat astazi cu familia langa mine. Am…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, candidat pentru un al treilea mandat la conducerea administratiei judetene, a declarat, duminica, dupa ce si-a exercitat dreptul de vot la Gura Humorului, ca a votat pentru continuitate, pentru modernizarea judetului si pentru viitorul…

- Candidatul PNL la Primaria Timișoara, primarul in funcție Nicolae Robu, a votat duminica, la primele ore ale dimineții, la Școala Gimnaziala nr. 30 din Soarelui. „Pentru continuitate in dezvoltarea Timișoarei”, și-a inceput Robu discursul, in fața presei.

- Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, care candideaza pentru un nou mandat, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru "cel mai sigur, sanatos, curat, educat, digitalizat" sector din Bucuresti. "Am votat pentru cel mai sigur, cel mai sanatos, cel mai curat, cel mai educat…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat ca s-a prezentat la urne cu gandul ca in urmatorii 4 ani cetatenii o vor duce "mult mai bine". "Ce ganduri am? Ganduri ca in urmatorii 4 ani cetatenii o vor duce mult mai bine, deci exista o continuitate, deci a fost mai greu in primul mandat, dar…

- Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, le atrage atenția bucureștenilor ca PNL și USR vor sa caștige alegerile locale, desi timp de patru ani, perioada in care Bucurestiul a fost administrat de primari PSD, nu au avut absolut nicio contribuție pentru dezvoltarea urbana și economica a Capitalei.Edilul…