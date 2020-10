Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri ca i se pare "comic" ca Gabriela Firea sa vorbeasca despre fraude in Bucuresti, subliniind ca, in contextul in care exista o diferenta mare in privinta numarului de voturi, nu se pune problema renumararii acestora. "Mi se pare comic…

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,79% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea (PSD) - 37,98%, potrivit datelor partiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate pana marti la ora 20,00, dupa numararea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in continuare centura ocolitoare a Bucurestiului este "o himera", iar constructorul turc ar sustine ca CNAIR nu i-a dat front de lucru. "Despre artificii, autostrazi, alti demoni si minciuni. Pe acest…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca ISC Bucuresti si prefectul Capitalei vor sa blocheze santierul de la pasajul din zona Doamna Ghica si ca a facut plangere pentru abuz in serviciu.

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat ca PSD va depune saptamana viitoare candidaturile pentru Primaria Generala si primariile de sector."Saptamana viitoare vom depune si noi candidaturile pentru alegerile locale, in cazul in care guvernul le va mai organiza, si vom continua sa muncim…

- Scena politica va fi zguduita de inregistrari, chiar inainte de alegerile locale! Unul dintre consilierii Violetei Alexandru, ministrul Muncii, i-a sunat pe mai mulți directori din companiile municipale și i- chemat la sediul PNL. ”Ca sa spuna secrete de serviciu!”, a dezvaluit, miercuri seara, la…