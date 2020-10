AlegeriLocale2020/ Firea: E un plan diabolic de fraudare a alegerilor

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul in funcție al Capitalei, Gabriela Firea, a declarant joi ca primarii aleși in București nu au „legitimitate” fiindca ar fi foși aleși prin frauda. Social-democrata susține ca PNL și USR-PLUS „au pus la punct un plan diabolic”. „Eu cred ca a fost un plan foarte bine pus la punct. Cu cateva zile…

- Ea se declara convinsa ca majoritatea bucurestenilor i-au dat un vot de incredere, iar de maine trebuie sa se reapuce de treaba. "Cu putin timp in urma s-au inchis sectiile de vot, incepe numaratoarea. Traditional, spre dimineata vom sti rezultatul real al alegerilor", a spus Firea. Candidatul dreptei…

- Gabriela Firea susține ca rezultatele exit-poll-urilor "nu înseamna ca avem deja învinși și învingatori": "Tradițional, spre dimineața vom ști rezultatul real al alegerilor". Ea se declara convinsa ca majoritatea bucureștenilor i-au dat un vot de încredere,…

- Firea a enumerat, miercuri seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, investitiile facute in domeniul sanatatii in Bucuresti, spunand ca acestea s-au dovedit folositoare in contextul actual. Intrebata daca a primit bani de la Guvern pentru aceste investitii, Firea a spus ca nu…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "este parte din mafia imobiliara". "Am venit sa discutam despre mafia imobiliara. Mai avem o oportunitate sa discutam despre mafia…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis luni, pe pagina sa de Facebook, ca femeile nu sunt 'panarame', dupa o afirmație a lui Nicușor Dan.„Sunt si voi fi mereu alaturi de toate femeile! Am incercat sa le usurez viata pe cat posibil. Ele duc greul! Nu sunt “panarame”, cum zice un candidat.…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, propune o dezbatere cu principalii contracandidati, Gabriela Firea si Nicusor Dan, care sa fie gazduita de sala de consiliu a municipalitatii. "Eu va propun public o dezbatere in doi, iar daca Nicusor Dan vrea sa vina este cu atat mai bine pentru…

- Un nou sondaj de opinie, comandat de PNL, pentru alegerile de la Primaria Capitalei arata un scor strans intre candidatul USR-PLUS-PNL, Nicușor Dan și candidatul PSD, Gabriela Firea. Pe locul 3 se afla candidatul PMP, fostul președinte Traian Basescu.