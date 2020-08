Stiri pe aceeasi tema

- Inceperea anului scolar in actualele conditii sanitare risca sa declanseze o adevarata bomba epidemiologica, a declarat, intr-un comunicat de presa, senatorul Emilia Arcan, candidatul PRO Romania pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Neamt, informeaza Agerpres.Parlamentarul…

- „Inceperea anului școlar in actualele condiții sanitare risca sa declanșeze o adevarata bomba epidemiologica. Redeschiderea unitaților de invațamant fara un plan concret de dezinfecție și suport reprezinta o masura cu efectele sanitare incontrolabile“, a afirmat senatorul Emilia Arcan, care cere inființarea…

- Autoritațile din Marea Britanie raporteaza „un numar redus de cazuri” de COVID-19, dupa redeschiderea școlilor, scrie Mediafax. Conform unui studiu al Public Health England (PHE), citat de Guvernul britanic, au fost identificate 67 de cazuri individuale in școlile din Anglia.Focarele de coronavirus…

- Inceperea noului an școlar din aceasta toamna, in contextul pandemiei de COVID-19 , este unul dintre cele mai dezbatute subiecte in aceste zile. Potrivit experților in sanatate publica, odata cu redeschiderea școlilor și a gradinițelor, numarul infecțiilor cu noul coronavirus va exploda.

- Directia de Sanatate Publica anunta ca la nivelul judetului Buzau sunt active opt focare de infectie cu SARS-Cov-2. Cei mai multi bolnavi sunt in azilul ”Sfintii Constantin si Elena”, din Costesti, unde 17 persoane au fost confirmate pozitiv. La Biroul Vamal de Interior Buzau, trei persoane au fost…

- Dragos Garofil a explicat cum se aplica cele trei scenarii pentru școli, subliniind faptul ca, in momentul in care o localitate indeplineste criteriul pentru aplicarea scenariului trei, și anume apar mai mult de trei cazuri noi la mia de locuitori intr-un interval de 14 zile, școlile din acea localitate…

- "Astazi, PRO Romania Neamț iși intarește echipa. Senatorul Emilia Arcan a demisionat din PSD pentru ca nu a vrut sa renunțe la principiile in care crede și a optat pentru continuitatea politicilor social democrate, devenind membru PRO Romania Neamț Daca cele doua partide care domina…

- Primul caz de elev infectat cu noul coronavirus, dupa redeschiderea școlilor, a fost confirmat la Liceul Sportiv din Iași. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana Antoci, este vorba despre un absolvent de clasa a VIII-a diagnosticat cu COVID-19. Autoritatile…