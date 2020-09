Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, duminica, la iesirea din sectia de votare, ca a votat cu echipa care poate sa mentina orasul pe primul loc. "Am votat cu acea echipa care are viziunea si proiectele necesare sa mentina Clujul pe primul loc, sa aduca in continuare investitii si locuri de munca bine platite la Cluj. Am votat cu acea echipa capabila sa uneasca, nu sa dezbine, am votat cu acea echipa care mentine Clujul in liga campionilor in materie de inovare, cu acea echipa care asigura ca in oras nimeni nu este uitat si nimeni nu este abandonat,…