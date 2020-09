Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea școlilor italiene în redeschid porțile în acesta zi de luni, în mijlocul a numeroase dificultați, dupa peste șase luni în care au fost închise din cauza pandemiei de Covid-19, scrie AFP.Revenirea în școli se face diferențiat, primele instituții…

- Fara festivitațile tradiționale și cu masuri de protecție nemaiintalnite pana acum va incepe anul școlar 2020-2021. Liceul Petru Maior a anunțat masurile luate in contextul epidemiei de Covid-19 și a transmis mesaje atat pentru pentru elevi, cat și pentru parinți, cu informații privind orele și caile…

- Primaria Craiova a alocat bani scolilor din Craiova. Sumele sunt destinate pentru achizitionarea de dezinfectanti, lampi UV, masti, pexiglas. Administratia locala vine in acest fel in intampinarea solicitarilor unitatilor de invatamant din Craiova. Inceperea noului an școlar 2020-2021 in contextul situației…

- Rusia a depasit marti pragul de un milion de contaminari cu noul coronavirus, in timp ce se redeschid scolile in urma implementarii unor noi masuri de securitate obligatorii impotriva COVID-19, relateaza Reuters.

- Deputatul PSD Angel Tilvar trage un semnal de alarma asupra riscului la care elevii și profesorii din Romania sunt expuși odata cu inceperea școlii. Tilvar explica faptul ca Guvernul nu a luat masuri concrete care sa previna raspandirea virusului in școli, ci a lasat responsabilitatea in sarcina…

- Dincolo de scenariile prezentate de guveranți, autoritațile locale incearca sa vina cu propriile soluții pentru a stabili condițiile in care vor fi deschise școlile. Mai este o luna pana la inceperea anului școlar 2020-2021, iar peste doua luni se deschide noul an universitar. Cum va avea loc, insa…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca in fiecare scoala au fost elaborate trei scenarii in functie de numarul de bolnavi din localitate. Decizia finala va fi luata local de Comandamentul judetean pentru Situatii de Urgenta, a spus presedintele. Scenariul verde presupune ca toti elevii merg la scoala,…