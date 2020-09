Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta aminteste ca sambata, la ora 7,00, se incheie campania electorala pentru alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 27 septembrie. AEP mentioneaza, intr-un comunicat transmis vineri, ca a elaborat si publicat, in sprijinul competitorilor…

- Presedintele PSD Olt, Marius Oprescu, totodata presedinte al Consiliului Judetean (CJ), a declarat joi ca priveste cu optimism spre un viitor mandat la conducerea forului si si-a exprimat convingerea ca social-democratii vor castiga alegerile locale in judet. "A fost ultima sedinta din…

- Comunitatea Declic anunta ca a demarat o ampla campanie de mobilizare a tinerilor la alegerile locale din Bucuresti, prin care incearca sa convinga nu mai putin de 140.000 de tineri sa isi faca viza de flotant si sa voteze in localitatea in care traiesc. "Datele statistice arata ca in Bucuresti sunt…

- Astazi debuteaza campania electorala pentru alegerile locale din 27 septembrie Biroul electoral de circumscriptie nr. 1 Constanta a finalizat tragerea la sorti a ordinii pe buletinul de vot a candidatilor pentru functia de primar al municipiului Constanta, pentru Consiliul Local Municipal, pentru alegerea…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ), Francisk Chiriac, si primarul Brailei, Marian Dragomir, si-au depus vineri candidaturile pentru alegerile locale programate in luna septembrie. "Candidam cu cea mai buna echipa pentru Braila, cu cei mai buni si performanti consilieri municipali,…

- Hotararea, avand numarul 10 din 7 august 2020, este semnata de presedintele Biroului Electoral Central, George Bogdan Florescu.In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 715 din 8 august a fost publicata Hotararea privind inregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca, sambata, a fost constituit Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerea autoritaților administrației publice locale din 27 septembrie, noteaza Agerpres.Conform comunicatului, Biroul Electoral Central (BEC) va fi format din președintele Autoritații Electorale…