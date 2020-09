AlegeriLocale2020/ Dîncu: Schimbarea PSD o putem face numai cu tinerii Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a declarat vineri seara, la Bistrita, la un eveniment dedicat celor 247 de tineri din partid care candideaza la alegerile locale pentru functiile de primari, consilieri locali si consilieri judeteni de la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, ca schimbarea acestei formatiuni politice poate fi facuta numai acceptand mai multa democratie interna si mai multi tineri. "A iesit, dupa parerea mea, un eveniment national foarte important pentru reconstructia partidului. Pentru ca eu cred ca, in acest moment, semnul schimbarii partidului il dam aici,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

