- Candidatul PSD Victor Dragusin a castigat in alegeri functia de primar al municipiului Alexandria, iar PSD a obtinut 11 din cele 19 mandate de consilier local, avand astfel majoritate simpla in forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Candidatul PSD…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, candidatul pentru presedintia Consiliului Judetean clasat pe locul trei, a declarat, luni, ca organizatia sa a obtinut un rezultat bun, in sensul ca nu a pierdut la numar de primari, insa s-au obtinut cu trei mandate de consilieri judeteni mai putin. "Ca numar de primari,…

- Social-democratul Adrian Gâdea a câstigat mandatul de presedinte al CJ Teleorman, el obtinând 71.198 de voturi, respectiv 42,90% din totalul celor 165.962 de voturi valabil exprimate, potrivit rezultatelor partiale prezentate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), transmite Agerpres.Conform…

- Copresedintele USR PLUS Bucuresti Claudiu Nasui a anuntat, luni, ca, potrivit numaratorii paralele, Clotilde Armand ar fi obtinut 1.000 de voturi in plus fata de primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache. "Legat de zvonul lansat de candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 ca ar fi castigat, din numaratoarea…

- UDMR va avea o majoritatea covarsitoare in viitorul consiliu local al municipiului Sfantu Gheorghe, obtinand 18 mandate de consilieri, in timp ce Alianta Maghiarilor din Transilvania si-a adjudecat doar doua mandate, iar PNL un singur mandat, celelalte partide nereusind sa treaca pragul electoral de…

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Dintr-un total de 244.549 de voturi pentru listele de consilieri, PSD a obtinut 109.573. Pe urmatoarele…

- PSD a castigat alegerile in municipiul Galati cu 43,51% si a obtinut majoritatea in Consiliul Local Municipal, dupa introducerea rezultatelor din 167 sectii de votare din cele 176, conform numaratorii paralele a social-democratilor. Potrivit sursei citate, PSD a obtinut 32.668 voturi,…

- Potrivit rezultatului exit poll, Stelian Ion ar fi obtinut 29 din voturi, aflandu se in fruntea clasamentului, la egalitate cu Vergil Chitac.Rezultatul exit poll pentru alegerile locale de la Constanta, anuntat duminica seara, la ora 21.00, a adus bucurie in randul echipei lui Stelian Ion, candidatul…