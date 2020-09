Stiri pe aceeasi tema

- ​Procesul electoral a fost suspendat în cele doua sectii de votare din comuna Costinesti dupa ce alegatorii au descoperit ca buletinele de vot au fost tiparite gresit, sigla PNL fiind înlocuita cu cea a formatiunii Pro România, transmite Agerpres.Potrivit edilului în exercitiu,…

