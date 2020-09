Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost amendat cu 1.400 de lei pentru continuarea, duminica, a propagandei electorale in favoarea unui candidat, pe retele de socializare. Conform Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, incidentul a fost reclamat la Politia Medgidia. "In jurul orei 16,30, politisti din cadrul Politiei…

- Politistii din Navodari au fost sesizati astazi, 27 septembrie 2020, ca pe o strada din Navodari, din apropierea sectiilor de votare, se face propaganda electorala.In urma verificarilor, aspectele sesizate nu s au confirmat.Iata datele oficiale transmise de autoritati:Astazi, in jurul orei 09.40, politisti…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, considera ca "marea batalie electorala" are loc de fapt intre PNL si USR, iar aliantele constituite intre cele doua formatiuni la nivel local "n-au nimic in comun cu interesul cetatenilor". "Despre 'Dreapta Unita' stramb! Atacurile reciproce…

- O fetița de cativa ani și un șofer au murit in urma unui accident rutier. Barbatul era la volanul unui TIR, cand a pierdut controlul mastodontului intr-o coborare periculoasa. Camionul a ieșit de pe carosabil, a daramat gardul de piatra al unei case și s-a oprit in locuința. Inainte, a lovit-o mortal…

- Soferul unei masini de teren este cautat de politistii constanteni dupa ce nu a oprit la semnalul agentilor.La data de 26 august a.c., in jurul orei 19.10, pe DN 22, intre localitatile Cogealac si Gura Dobrogei, un autoturism de teren nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de politistii rutieri,…

- Mhammad Murad va candida pentru functia de primar al MangalieiMohamamd Murad si a depus marti seara candidatura pentru Primaria Mangalia.El anuntase in urma cu cateva luni ca va inta in cursa electorala pentru fotoliul de primar la municipiul Constanta, insa, pe ultima suta de metri, omul de afaceri…

- Un barbat a fost retinut si este cercetat sub control judiciar, dupa ce a fost oprit de politisti in zona statiei de taxare de la Fetesti, insa acesta nu a vrut sa coopereze, a incercat sa scoata un pistol din torpedo si a fugit de la fata locului, fiind ulterior blocat in trafic. Potrivit primelor…

- O razie de amploare a avut loc sambata seara in Satul de Vacanta din Constanta. S-au aplicat 136 de amenzi, in valoare de aproape 120.000 de lei, 34 dintre acestea fiind acordate pentru nerespectarea masurilor luate in cadrul starii de...