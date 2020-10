AlegeriLocale2020 / Coliban (USR PLUS Braşov): Avem al doilea…

Primarul ales al municipiului Brasov, Allen Coliban, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca USR PLUS a obtinut, la nivelul judetului, 77 de consilieri, dintre care opt judeteni, trei primari - unul de municipiu, unul de oras si unul la o comuna, la care se adauga unul independent, pe care alianta l-a sustinut la aceste alegeri. "Este un foarte bun inceput pentru clasa politica ce s-a inchegat incepand cu 2018. (...) Aproximativ 10% din mandatele de consilieri locali obtinute la nivel national sunt in judetul Brasov, am avut un al doilea scor ca judet, dupa Timis, exceptand Bucurestiul",…