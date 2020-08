alegerilocale2020: Claudiu-Iorga Palaz si-a depus candidatura pentru functia de primar al municipiului Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Traian Basescu a declarat ca Partidul Miscarea Populara va sustine PNL la motiunea de cenzura, chiar daca liberalii "au determinat" intrarea lui in cursa pentru functia de primar general al Capitalei. "PMP va ramane loial aliantei cu PNL, chiar daca au determinat intrarea mea in aceasta…

- Aurelian Cotinescu, candidatul PNL, a intrat oficial in cursa pentru funcția de primar al municipiului Targoviște. El și-a depus candidatura la Biroul Electoral Municipal. Aurelian Cotinescu va candida atat pentru funcția de primar al municipiului Targoviște dar deschide și lista PNL de consilieri…

- Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, si-a depus, in cursul dupa-amiezii de vineri, la Biroul Electoral Judetean, candidatura pentru un nou mandat la presedintia Consiliului Judetean. Maricel Popa a venit insotit de candidatul PSD la Primaria Iasi, deputatul Camelia Gavrila, si o parte dintre cei aflati…

- Horia Șulea și-a depus candidatura la funcția de primar al comunei Florești, din postura de independent. ”Mi-am depus candidatura ca INDEPENDENT pentru funcția de primar al comunei Florești. Sunt OMUL POTRIVIT pentru Florești și am dovedit acest lucru. Alese mulțumiri tuturor celor din echipa mea…

- Eugen Teodorovici anunta ca in cursul zilei de vineri si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Partidului Social Democrat. "Mi-am depus azi candidatura pentru functia de presedinte al PSD, in conditiile prevazute de actualul statut validat de Tribunalul Bucuresti, pentru ca am ales sa…

- Anunț de ultima ora pe scena politica din Arad. Senatorul PSD Mihai Fifor, fost secretar geneal al partidului, a anuntat, marti, ca va candida la functia de primar al municipiului Arad. De asemenea, Fifor a anuntat ca PSD Arad, fliala pe care o conduce, a semnat o alianta politica cu ALDE si PNTCD,…

- Presedintele organizatiei municipale PSD Suceava, Dan Ioan Cusnir, si-a anuntat, miercuri, candidatura pentru functia de primar al Sucevei la alegerile din acest an. Conferinta de presa de lansare a candidaturii a fost organizata intr-un spatiu de joaca nemodernizat din cartierul Burdujeni, pe melodia…

- Neculai Preda, fost șef a Politiei Rurale și, pentru o perioada, și comandant al Politiei Targu Neamț, este candidatul PMP la funcția de primar al orașului. Contactat telefonic acesta a confirmat sec: “Da. Sunt candidatul PMP la funcția de primar” . Bogdan Gavrilescu, președintele PMP Neamț a detaliat:…