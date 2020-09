Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarant luni ca tot mai mulți romani doresc evoluție și construcție, iar intr-o competiție politica nu mai este suficienta „demonizarea” adversarului.“Un lucru se contureaza tot mai clar: In Romania anului 2020 tot mai multi oameni vor evolutie si vor constructie.…

- "Un lucru se contureaza tot mai clar: In Romania anului 2020 tot mai mulți oameni vor evoluție și vor construcție. Nu mai ajunge demonizarea adversarului in politica. A venit vremea unei viziuni pozitive și a livrarii de rezultate pentru a schimba lucrurile in bine și a materializa…

- Dacian Ciolos, corepresedintele USRPLUS, le transmite candidatilor castigatori ca vor avea o misiune grea, dupa ce au ajuns in functii pe un val de asteptari imense. "Nu mai ajunge demonizarea adversarului", afirma fostul premier."Un lucru se contureaza tot mai clar: In Romania anului…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos spune ca alianța este o noua forța politica a țarii. "Aveti in fata o noua forta politica a Romaniei asa cum am promis, asa cum impreuna cu...

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos ii indeamna pe oameni sa mearga la urne pe 27 septembrie si sa-l voteze pe Stelian Ion la Primaria Constanta, municipiul putand "renaste" daca va fi facuta "alegerea judicioasa". "Constanta poate renaste daca face alegerea judicioasa. Stelian Ion cunoaste foarte…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos sustine ca, dupa mandatul actualului primar general al Capitalei, Gabriela Firea, "Bucurestiul arata ca un Voluntari mai mare". "Nicio propaganda electorala, finantata cu milioane de euro, nu poate ascunde o realitate tulburatoare. In plina pandemie sanitara, cetatenii…

- Secretarul general al Partidului National Liberal, Robert Sighiartau, a declarat miercuri, la Reghin, ca acest municipiu nu a mai avut un primar liberal din perioada interbelica si ca acum a venit vremea schimbarii, iar candidatul liberal, Gabriel Toncean, are acum aceasta sansa. "Eu cred ca a venit…