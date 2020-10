Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi seara ca a sesizat OSCE si Comisia Europeana pe marginea alegerilor din Romania, "pentru ca lucrurile depasesc anumite limite". "Am incredere in justitia din Romania, am facut adresele, am trimis in seara asta si la OSCE si la Comisia Europeana, pentru ca lucrurile depasesc anumite limite si este normal sa ne adresam Europei, sa stie ce se intampla in Romania", a declarat Ciolacu, la Antena 3. In privinta unei decizii referitoare la alegerile de la Bucuresti, el spune ca decizia apartine Gabrielei Firea. "Cred ca cel mai indreptatit nu este partidul,…