AlegeriLocale2020/ Ciolacu: PNL a fost sancţionat de bucureşteni pentru haosul din pandemie PNL a fost sanctionat de bucuresteni pentru haosul din pandemie, a declarat duminica seara, la inchiderea urnelor, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Le multumesc miilor de romani care au votat astazi cu PSD, bucurestenilor care au situat la votul politic, in acest moment, PSD pe primul loc. Va reamintesc ca am dublat votul politic pe Bucuresti de la ultimele alegeri europarlamentare, cand au fost 16,2%, acum estimarea la toate exit-poll-urile este de minim 33%. Acest lucru arata foarte clar ca PNL care se afla pe locul 3 ca si vot politic pe Bucuresti a fost sanctionat de catre bucuresteni pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

