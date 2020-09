Stiri pe aceeasi tema

- Drumul Judetean 246 din judetul Iasi a fost inaugurat duminica, in localitatea Scanteia, de catre presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, in prezenta liderului PSD Marcel Ciolacu, si a secretarului general Paul Stanescu. La eveniment au fost prezenti mai multi candidati PSD la…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a catalogat drept ''ridicola'' ideea vehiculata de liderul PSD, Marcel Ciolacu, de amanare a datei alegerilor locale, amintind ca aceasta a fost votata in Parlament si agreata cu toti liderii politici. "Scoala va incepe la 14 septembrie, iar…

- Copiii care sufera de boli cronice sau au in familie persoane din categorii de risc pot face școala doar online, pentru a evita riscul infectarii cu COVID-19, conform declarațiilor ministrului Educației, Monica Anisie, scrie Edupedu.roDar chiar și in aceasta situație, parinții trebuie sa aduca la școala…

- "Indiferent cum va fi situatia epidemiologica in septembrie, octombrie, noiembrie, aceasta epidemie va continua. Imbolnavirile cu noul coronavirus vor continua ani multi de-acum incolo si va trebui sa invatam sa traim in aceasta situatie", a afirmat pentru Digi 24 reprezentantul Romaniei la Organizatia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca elevii trebuie sa mearga la școala, trebuie sa invețe, trebuie sa se intalneasca cu alți copii de varsta lor. Redam intrebarile jurnalistilor pe aceasta tema si raspunsurile presedintelui Iohannis: Jurnalist: Ca fost profesor, sa zicem intr-o situație…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, legat de redeschiderea școlilor și elaborarea a trei scenarii, ca șeful statului și Guvernul „nu sunt in stare sa le spuna concret parinților cum vor invața copiii lor in acest an școlar”. „Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis…

- PSD cere Guvernului PNL sa faca "tot posibilul" ca anul scolar sa inceapa in siguranta, subliniind ca educatia online este "imposibila" in multe zone. "Copiii trebuie sa mearga la scoala, iar Guvernul PNL trebuie sa faca tot posibilul ca anul scolar sa inceapa in siguranta! Incetati sa mai tratati educatia…

- Totuși, educația lor trebuia sa continue și profesorii, invațatorii și educatorii s-au straduit sa gaseasca modalitați prin care sa pastreze legatura cu copiii și sa le ofere materiale și teme de lucru pe care sa le poata face acasa, ca sa poata ulterior sa le prezinte și sa poata fi urmarita evoluția…