- Nicușor Dan, candidatul Dreptei, și-a depus candidatura pentru Primaria Capitalei, acesta afirmand ca vrea ca Bucureștiul sa iși schimbe fața in timpul mandatului sau. L-au insoțit președintele USR, Dan Barna, și președintele PNL, Ludovic Orban. Dan a ținut o scurta conferința de presa in care a atacat-o…

- "Sunt unii candidati care pretins sa fie alesi primari, dar ei au fugit, s-au ascuns. Din macar nu s-au dus intr-un camin de batrani. Au fost ascunsi trei-patru luni si acum vin sa ceara voturi. Sunt convinsi ca bucurestenii vor sti sa aleaga un om care a fost intotdeauna aproape oameni si provine…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, au criticat, sambata, faptul ca negocierile dintre PNL si USR PLUS privind stabilirea candidatilor la alegerile locale au avut loc la Palatul Victoria, sustinand ca premierul Ludovic Orban a transformat…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins joi darea in plata a unei suprafete de teren de 15.000 de metri patrati din Cartierul Francez.catre omul de afaceri Costel Constanda in schimbul celor 115 milioane de euro pe care municipalitatea ii datoreaza in baza unei sentinte judecatoresti definitive.…

- Primarul General al Capitalei a anunțat ca Bucureștiul nu are nicio problema cu numarul de locuri de la ATI și de asemenea nu exista o criza a ventilatoarelor. ”Mai multa organizare, mai putina manipulare! Se vorbeste despre o criza de ventilatoare. Dar unde au disparut? Erau anuntate vreo 3 000!Noi…

- Gabriela Firea i-a cerut din nou lui Marcel Ciolacu sa accepte conditiile puse de Victor Ponta pentru o alianta PSD-ProRomania la locale si parlamentare. In caz contrar, primarul general ameninta va candida la sefia partidului chiar impotriva lui Ciolacu, sustin surse politice pentru Adevarul. Firea…

- Potrivit liderului interimar al PSD, social democrații o susțin pe Gabriela Firea la cursa pentru Primaria Capitalei și nicidecum nu au abandonat-o așa cum susținea ministrul Muncii. "Candidatul PSD la Primaria Capitalei este Gabriela Firea. Ea va caștiga aceste alegeri și are toata susținerea mea și…