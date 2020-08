Stiri pe aceeasi tema

- Remus Negoi, candidatul USR PLUS la Presedintia Consiliului Judetean este doctor in economie al ASE Bucuresti, si presedintele filialei judetene USR Constanta Digitalizarea este primul lucru pe care candidatul USR PLUS la Consiliul Judetean Constanta il va pune in practica daca va fi votat de constanteni…

- Candidatul PNL, pentru Primaria Constanta, senatorul Vergil Chitac sustine ca municipiul Constanta are nevoie de un plan de actiune in doi pasi Senatorul afirma ca aproape 90 din programul electoral cu care a candidat la Primaria Municipiului Constanta in 2016 e perfect valabil si astazi, pentru ca…

- Candidatul UDMR la funcția de primar, deputatul Cseke Attila, a ieșit joi, in conferința de presa pentru a detalia șapte proiecte din capitotul Sanatate pe care le propune in cadrul campaniei electorale.

- Senatorul UDMR Cseke Attila si-a lansat, joi, candidatura din partea UDMR la functia de primar al municipiului Oradea pentru alegerile locale din 27 septembrie."As vrea sa va spun de la bun inceput: campania candidatului Cseke Attila si a UDMR-ului nu se va indrepta impotriva cuiva, impotriva…

- Candidatul PMP la Primaria Suceava, viceprimarul Marian Andronache, propune inființarea de centre medicale de permanența in fiecare cartier al orașului, inclusiv pentru a degreva activitatea Unitații de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Județean. El a explicat inițiativa sa, la Radio Top: „Sa…

- Targul de sambata din localitatea constanteana General Scarisoreanu este cel mai mare din judet, atragand mii de vizitatori si comercianti din judet si din judetele limitrofe Din pacate insa, conditiile actuale de comercializare sunt jalnice, nici macar tarabe nu exista Razvan Filipescu, candidatul…

- Senatorul UDMR Cseke Attila candideaza din partea Uniunii la funcția de primar al orașului Oradea la alegerile locale din 27 septembrie, informeaza Mediafax.Consiliul Reprezentanților Unionali al UDMR Bihor a aprobat candidatura lui Cseke Attila, liderul Grupului Uniunii din Senat, pentru funcția…

- Radu Ioan Purdea, candidatul PRO Romania la Primaria Cașeiu, iși propune sa le redea cetațenilor din comuna speranța și increderea ca merita mai mult. Articolul Interviu – Radu Ioan Purdea, candidatul PRO Romania la Primaria Cașeiu, iși propune sa le redea cetațenilor din comuna speranța și increderea…