- Constanta este un oras cu mult prea multe probleme si cu mult prea multi oameni suparati pe administratia publice locale. Este concluzia candidatului PPU SL la Primaria municipiului Constanta, Horia Constantinescu, in urma primelor intalniri pe care le a avut cu alegatorii, in cadrul acestei campanii…

- Aflata la o distanta relativ mica fata de municipiul Constanta, comuna Amzacea sufera foarte mult din cauza lipsei infrastructurii de baza canalizare, gaze naturale si drumuri Candidatul PNL la Primaria comunei Amzacea, Laura Danilov si a propus imbunatatirea infrastructurii comunale, prin asfaltarea…

- Biroului Electoral Municipal a validat dosarele de candidatura pentru 16 competitori care s au inscris in lupta pentru primaria Municipiului Constanta Patru dintre candidati sunt independenti Potrivit deciziilor Biroului Electoral Municipal pana la aceasta data au fost respinse candidaturile lui Constantin…

- Pro Romania a depus, marti, in ultima zi legala, listele de candidatura pentru Consiliul Judetean Timis si pentru functia de presedinte al institutiei. In lupta pentru functia suprema in administratia judeteana intra presedintele filialei, Adrian Pau. Alaturi de Marius Craina, candidatul Pro Romania…

- Candidatul Pro Romania la Primaria Timișoara, Marius Craina, și-a depus, luni, candidatura la Biroul Electoral Municipal. Insoțit de mai mulți membri de partid, printre care s-au numarat Adam Craciunescu sau Roxana Iliescu, fostul director al Spitalului Județean Timișoara a predat listele cu semnaturi…

- Candidatul PNL pentru primaria Constanta, Vergil Chitac ii invita pe constanteni sa nu se mai lase dusi de nas Chitac a publicat lista promisiunilor facute de primarul Decebal Fagadau in 2016, sub genericul :"Promisiunile PSD pentru Constanta din 2016" In final, candidatul PNL pentru primaria Constanta…

- - Domnule doctor, tot mai mulți timișoreni sunt de parere ca, in plina pandemie, sistemul de sanatate local și-a dat din nou examenul... The post Prof. univ. dr. Marius Craina, candidatul Pro Romania pentru funcția de primar al Timișoarei: “Infrastructura de sanatate locala nu mai face fața nevoilor…

- Conferinta de presa la Pro Romania Constanta. Candidatul Pro Romania la Primaria Constanta, Mircea Titus Dobre, si candidatul pentru conducerea CJ Constanta, Razvan Filipescu, au organizat o conferinta de presa vineri, asa cum ne au obisnuit, pentru a continua anunturile privind candidatii la primariile…