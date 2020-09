AlegeriLocale2020/ Candidatul PMP la Primăria municipiului Giurgiu vrea modernizarea falezei Dunării Presedintele organizatiei municipale a PMP Giurgiu si candidatul partidului la functia de primar al municipiului Giurgiu, Marius Cristache, vrea aducerea investitorilor in oras, modernizarea falezei Dunarii si inverzirea tuturor parcurilor. "Primul si cel mai important proiect al meu este aducerea investitorilor in municipiu in vederea crearii de locuri de munca astfel incat giurgiuvenii sa nu mai faca naveta in capitala si sa lucreze acasa, vreau imbunatatirea conditiilor de viata in cartierele marginase ale orasului, vreau inverzirea si revigorarea parcurilor, imi doresc amenajarea si modernizarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

