Alianta USR-PLUS Brasov cere organizatiei judetene brasoveana a PNL ca, "macar in al treisprezecelea ceas", sa "faca un gest de onoare" si sa retraga de pe listele de candidati pentru alegerile locale, cei care sunt "cercetati sau condamnati penal". "Macar in al treisprezecelea ceas, faceti un gest de onoare si retrageti sprijinul politic candidatilor la Consiliul Judetean cercetati sau condamnati penal!" La o simpla cautare in surse publice disponibile online, constatam ca o buna parte dintre candidatii de pe lista Partidului National Liberal pentru Consiliul Judetean Brasov au probleme cu legea,…