Operatiunea de descarcare a buletinelor de vot pentru alegerile locale judetul Braila a fost finalizata intr-un timp record de 2 ore, fata de 6-7 ore cate au fost necesare in ultimii 30 de ani, dupa ce subprefectul judetului Simona Draghincescu, delegat cu atributii de prefect, a venit cu ideea ca pachetele in greutate totala de 34 de tone sa fie descarcate din TIR si duse pana in sediul Palatului Administrativ cu un motostivuitor cu brat telescopic. "Am inceput operatiunea la 14,30 si am terminat-o la 16,15, cu doar trei persoane. Am terminat in aproximativ doua ore o treaba care pana acum dura…