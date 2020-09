Stiri pe aceeasi tema

- PSD a obtinut 43 de mandate de primar, intre care in municipiul Galati si orasul Targu Bujor, din totalul de 65 din judetul Galati, dupa centralizarea partiala a voturilor la alegerile locale din 27 septembrie. PSD a fost urmat de PNL - 17 mandate de primar, intre care municipiul Tecuci…

- Catalin Silegeanu a candidat independent pentru funcția de primar al municipiului Botoșani, in urma votului de duminica, 27 septembrie 2020, reușind sa devanseze partide precum Pro Romania, ALDE și PMP și sa se claseze foarte aproape de USR-PLUS.

- Candidatul Aliantei USR PLUS, Gabriel Plesa, a fost votat pentru functia de primar al municipiului Alba Iulia de 36,80% dintre alegatori, iar cel al PNL, Voicu Paul, de 33,72%, intre cei doi fiind o diferenta de 679 de voturi, potrivit datelor publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente.…

- Presedintele filialei judetene PSD Hunedoara, deputatul Laurentiu Nistor, a castigat alegerile pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean, cu un scor de 43,19%, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta dupa introducerea datelor din cele 524 de sectii…

- Presedintele organizatiei judetene Botosani PSD, senatorul Doina Federovici, a obtinut, duminica, o victorie categorica la alegerile locale pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani. Potrivit datelor Autoritatii Electorala Permanenta, dupa prelucrarea proceselor verbale din…

- Putin peste 5% dintre candidatii inscrisi in cursa electorala pentru cele 62 de posturi de primar din judetul Bistrita-Nasaud sunt femei, iar procentul scade sub 5% in cazul candidatilor independenti, potrivit statisticii AGERPRES realizate pe baza proceselor verbale intocmite de birourile electorale…

- Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioaba, a declarat, pentru AGERPRES, ca va depune joi contestatie la Judecatoria Sibiu, pentru ca doreste sa candideze la functia de primar al municipiului resedinta de judet, insa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 i-a respins candidatura. "Mi-au cautat…