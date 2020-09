Candidatul Partidului National Liberal (PNL) la functia de primar al comunei Vorona, Radu Anton, s-a stins din viata, vineri seara, la varsta de 60 de ani, au confirmat, pentru AGERPRES, surse apropiate familiei. Anton, care a ocupat functia de inspector-sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, a decedat in urma unui infarct suferit in timp ce se afla la domiciliul sau din Vorona. Membrii familiei au cerut interventia cadrelor medicale de la ambulanta, insa medicul ajuns la fata locului nu a putut face nimic pentru a-l salva. Colonelul in rezerva Radu Anton s-a pensionat in…