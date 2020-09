Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Oamenilor Liberi (POL) din Oradea si-a prezentat luni, intr-o conferinta de presa, programul electoral ce are ca slogan genericul "Impreuna pentru oameni si natura", candidatul formatiunii pentru functia de primar in alegerile locale din septembrie fiind ziaristul Mircea Jacan. …

- Liberalul Ilie Bolojan, aflat la finalul celui de-al treilea mandat de primar al municipiului Oradea, si-a depus, luni, candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor, impreuna cu documentele candidatilor pentru locurile de consilieri judeteni, potrivit Agerpres."Vreau…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Diosig, judetul Bihor, au depistat paisprezece cetateni din Irak si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr un stat din vestul Europei.In data de 07.08.2020, in jurul orei 18.30, in…

- Ariana, fetita de 12 ani din Oradea, diagnosticata cu COVID-19, care a insistat sa fie internata pentru a-si proteja mama, fost pacient oncologic, i-a impresionat pe medici prin gestul sau. Fetita sustine ca ar mai face acest lucru inca de o suta de ori daca e nevoie, transmite Digi24.Mama Arianei a…

- bull; Primarul s a intalnit cu reprezentantii unei comunitati de experti ce prezinta idei si proiecte legate de orasele inteligente."Erau masini parcate peste tot, pe trotuar, pe spatiul verde, iar spatiul public, practic, nu se mai vedea. Am inceput sa amenajam parcari si sa degrevam trotuarele de…

- O cititoare, care locuiește pe strada Constructorilor, ne-a trimis cateva poze cu mai mulți copaci rupți de furtuna de saptamana trecuta. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pompierii militari au fost solicitati miercuri, la orele amiezii, in zeci de locuri din municipiul Oradea, pentru evacuarea apei acumulate in curti si subsolurile cladirilor in urma unei ploi torentiale. "Primim in continuu apeluri atat de la populatia din municipiul de resedinta, Oradea, cat si din…

- Duminica, 14 iunie, politistii din Baia Mare au fost sesizati prin SNUAU 112, de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic. In timp ce se afla pe trotuar langa sensul giratoriu din spatele Pieței Izvoare din Baia Mare, femeia a vazut un autoturism care a venit in viteza…