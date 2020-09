Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile din acest an, funcția de consilier local la Alba Iulia pare sa atraga ca un magnet atat partidele, cat și persoane cu mai multa sau mai puțina experiența politica, dornice sa se implice in deciziile luate in municipiul numit ”Cealalta Capitala”. Pentru alegerile la Consiliul local Alba…

- Un numar de 11 candidati s-au inscris in competitia electorala pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Dolj, din partea tot atator formatiuni politice. Cei 11 au profesii si ocupatii dintre cele mai diverse: profesori, juristi, ingineri, economisti, deputat, agricultor,…

- Functia de primar al municipiului Arad este dorita de 12 persoane, toate propuse de formatiuni politice, conform listei de candidati ramasa definitiva si publicata de Biroul Electoral Municipal (BEM). Actualul primar interimar al municipiului, Calin Bibart, care a preluat mandatul de la…

- Saisprezece candidati s-au inscris pentru a-si disputa fotoliul de primar in Sectorul 2 al Capitalei la alegerile din 27 septembrie. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile depuse pentru Primaria Sectorului 2. In competitia electorala au intrat: * Marian Catalin Militaru (PMP) - jurist…

- Noua candidati isi disputa, la alegerile locale din 27 septembrie, fotoliul de primar in Sectorul 4 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile la Primaria Sectorului 4. In competitia electorala au intrat: * Daniel Baluta (PSD) - medic, actualul primar Foto: (c) GRIGORE…

- Douazeci de candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar al Sectorului 1 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 a publicat lista cu candidaturile definitive la fotoliul de primar in Sectorul 1. In competitia electorala pentru Primaria Sectorului…

- Organizatia PNL Arges anunta ca a contestat la Judecatorie candidatura actualului primar al municipiului Pitesti, Cornel Ionica (PSD), pentru un post de consilier local, pe motiv ca acesta se afla ”in perioada de decadere din dreptul de a fi ales si de a ocupa functia publica de consilier local”,…

- Doi independenți și 12 reprezentanți ai formațiunilor politice și-au inregistrat, pana marți, la ora 18.00, candidaturile la Biroul Electoral de Circumscripție Electorala nr. 1 Suceava pentru funcția de primar al municipiului Suceava.Aceștia sunt: Ion Lungu – PNL, Romeo Cristian Canura - ...