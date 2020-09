Singura femeie din cei opt candidati inscrisi in cursa pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Bihor, Simona Bisboaca (USR PLUS), inventator premiat mondial in industria alimentara, a decis sa candideze - dupa cum a declarat pentru AGERPRES - pentru ca ii pasa si vrea ca "lucrurile sa mearga mai bine in Romania".



Simona Bisboaca, la cei 40 de ani, are, pana in prezent, trei brevete de inventie in domeniul alimentar, medaliate cu aur si argint la saloanele internationale de inventica, toate implementate in productie si a creat peste 30 de produse unice pe piata, majoritatea…