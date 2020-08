Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri, urmand sa se incheie pe 26 septembrie, la ora 7,00. Candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene vor incerca, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii…

- Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri, urmand sa se incheie pe 26 septembrie, la ora 7,00. Candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene vor incerca, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii…

- Astazi debuteaza campania electorala pentru alegerile locale din 27 septembrie Biroul electoral de circumscriptie nr. 1 Constanta a finalizat tragerea la sorti a ordinii pe buletinul de vot a candidatilor pentru functia de primar al municipiului Constanta, pentru Consiliul Local Municipal, pentru alegerea…

- Bogdan Cristian Dicu este candidatul Pro Romania la primaria Tuzla Candidatul Pro Romania pentru primaria Tuzla, Bogdan Cristian Dicu considera ca economia este fundamentul dezvoltarii oricarei localitati Candidatul Pro Romania, militeaza pentru o administratie publica locala eficienta, organizata pe…

- PNL Constanta a depus candidaturile reprezentantilor care intra in competitia electorala din 27 septembrie candidatul pentru Primaria Constanta, Vergil Chitac, respectiv Mihai Lupu, candidatul PNL pentru Consiliul Judetean Constanta impreuna cu listele de consilieri locali municipali si judeteni Candidatii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat la Primaria Capitalei, propune modificarea legii electorale in Parlament, astfel incat sa fie permisa orice metoda prin care candidatii si programele lor sa ajunga la alegatori. „Am inceput strangerea de semnaturi pentru candidatura la Primaria Generala.…

- Alianta USR Plus isi lanseaza candidatii pentru primariile Navodari si CostinestiAlianta USR Plus prezinta in cadrul unei conferinte de presa candidatii Aliantei la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Valentin Sterpu candideaza din partea USR Plus pentru postul de primar al orasului Navodari, iar…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca a fost adoptata Hotararea de Guvern care prevede ca alegerile locale sa aiba loc in 27 septembrie. Indiferent cum evolueaza epidemia de Covid-19, vor exista soluții pentru ca alegerile sa se poata desfașura, a spus prim-ministrul. In acest context, va fi o campanie…