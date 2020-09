alegerilocale2020: Anuntul Serviciului de Telecomunicatii Speciale legat de procesul electoral, in vreme de pandemie

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale distribuie, in aceasta perioada, 22.475 de tablete necesare organizarii alegerilor locale din acest an, terminalele fiind predate operatorilor de calculator si informaticienilor. "Odata cu desemnarea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a operatorilor…

- Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primaria Constanta a prezentat in conferinta de presa programul de dezvoltare ldquo;Constanta Renaste " Programul electoral este inspirat din problemele reclamate de constanteni in ultima perioada Parcul tehnologic ndash; include si infiintarea centrului de inovare…

- 44 de artiști din noua țari au expus la Botoșani, in a opta zi a lunii a opta, in cadrul celei de a opta ediții a Salonului Internațional de Arta Naiva ”Gheorghe Sturza”. Un eveniment emoționant, intrucat a fost dedicat celei care a inițiat, in 2009, aceasta manifestare culturala: Margareta Mihalache.

- Autor: Adrian SEVERIN Pandemia Covid 19 absoarbe complet atenția romanilor și nu numai a lor. In acest timp in lume au loc sau se accelereaza procese care reconstruiesc ordinea lumii. Dincolo de sfidarile medicale și economice, ele trebuie sa puna Romania intr-o stare de alerta geopolitica. A crede…

- Nimeni nu se aștepta in 2019 la pandemia de Covid-19. Plana totuși o stare de incertitudine și se vorbea pe la colțuri de impactul unei noi crize asupra domeniului imobiliar și despre repercusiunile asupra tuturor celorlalte domenii conexe. Apoi,...

- Generozitatea unor familii de a accepta donarea organelor unor ființe dragi care n-au mai putut fi salvate și mainile de aur ale medicilor romani au facut posibil ca, prin transplant, suferința altor oameni sa fie transformata intr-o noua șansa la viața. Oricat de dificila este aceasta perioada și…

- Pandemia care a cuprins planeta nu a afectat peste tot desfașurarea normala a unor activitați edilitare. Un exemplu in acest sens este in Satchinez... The post Asfaltare in vreme de pandemie intr-o comuna din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Domnule prefect, ne apropiem de data de 15 iunie, cand ne așteptam la eliminarea altor masuri restrictive, la o relaxare și mai mare. Putem face o scurta radiografie a acestei perioade de pandemie? A fost dificil pentru toți, a trebuit sa ne schimbam rapid modul de viața. Ne-am confruntat cu o situație…