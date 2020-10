Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a castigat alegerile pentru Primaria Capitalei, obtinand 42,81% din voturi (282.631), potrivit datelor finale ale alegerilor locale din Bucuresti publicate pe site-ul AEP. Candidatul PSD, Gabriela Firea,…

- Alianta pentru Modernizarea Neamtului 2020 PSD-ALDE-PPU a obtinut cele mai multe mandate de consilier judetean, conform repartizarii facute de Biroul Electoral Judetean. Potrivi sursei citate, Alianta a obtinut 13 dintre cele 34 de mandate de consilier. Pe pozitia secunda este…

- UDMR a obtinut 12 din cele 23 de mandate de consilieri din municipiul Satu Mare, avand astfel majoritate simpla in forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente. Potrivit sursei citate, din cele noua formatiuni care au depus liste de consilieri, patru…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat luni ca i-ar fi fost aproape imposibil sa exercite un al doilea mandat, in conditiile in care majoritatea in Consiliul General al Municipiului Bucuresti este detinuta de PNL, USR si PLUS - alianta de dreapta. "Cred ca, pana la urma, cu toata suferinta de…

- PNL este pe locul 3 cu 17,3% Exit-poll-ul realizat in teren in ziua votului de asocierea CURS-Avangarde arata ca PSD a castigat alegerile pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Astfel, conform sondajului la urne realizat pentru ora 19:30, se contureaza o surpriza in privința votului politic…

- Rezultate exit-poll, alegeri locale 2020, Primaria Capitalei: Nicusor Dan - 47,2%, Gabriela Firea - 39% Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a obtinut, duminica, 47,2% din voturile bucurestenilor pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil Gabriela…