- Continua dezbaterile Libertatea dedicate alegerilor locale „Eu contez, eu votez”. Astazi, la ora 15.30, va invitam sa fiți alaturi de noi pentru a urmari live un interviu electoral cu Adrian Moraru, candidatul PNL USR PLUS la Primaria Sectorului 3. Libertatea a lansat invitații acum trei saptamani atat…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, propune o dezbatere cu principalii contracandidati, Gabriela Firea si Nicusor Dan, care sa fie gazduita de sala de consiliu a municipalitatii. "Eu va propun public o dezbatere in doi, iar daca Nicusor Dan vrea sa vina este cu atat mai bine pentru…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, sustine ca a primit mesaje de amenintare de la omul de afaceri pentru care a intervenit Nicusor Dan la Primaria Sectorului 4."'Fratele' domnului Nicusor Dan, 'Caine', mi-a trimis mesaje de amenintare, ca o sa se ocupe el de mine si de familia…

- Candidatul PSD la Primaria Sectorului 3, Aurelian Badulescu, il provoaca pe actualul primar, Robert Negoița, la o dezbatere electorala, asta dupa ce a aflat ca acesta din urma s-a vindecat de Covid-19.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale ”Am ințeles ca domnul…

- Candidatii PSD din Bucuresti in alegerile locale din luna septembrie au fost lansati, duminica seara, la eveniment fiind prezenti presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stanescu, precum si edilul general in functie, Gabriela Firea, care candideaza…

- "A fost o saptamâna complicata pentru mine, am fost atacata din interiorul partidului si, din nefericire, am aflat stiri din presa despre candidatura mea”, spune Ana Ciceala, consilier USR în Consiliul General al Municipiului Bucuresti, și fost potențial-candidat al USR la Sectorul…

- Aurelian Badulescu ar putea fi propunerea PSD pentru Primaria Sectorului 3, in locul lui Robert Negoita. Numele viceprimarului Capitalei ar fi sustinut in discutiile din interiorul partidului chiar de primarul general Gabriela Firea, au precizat surse social-democrate, citate de Stirileprotv. De altfel,…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca depus o plangere penala impotriva primarului Robert Negoita, in legatura cu statia de sortare din zona Catelu, acuzand ca a fost pusa in functiune fara niciun aviz si fara niciun acord de mediu.