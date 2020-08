AlegeriLocale2020/ A început campania electorală; măsuri speciale - în pandemie Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri, urmand sa se incheie pe 26 septembrie, la ora 7,00. Candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene vor incerca, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii sa le acorde increderea la urne, pe 27 septembrie. Pentru prima data, campania electorala va fi una atipica si se va desfasura dupa anumite reguli de protectie sanitara, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, organizatorii evenimentelor electorale au obligatia de a lua mai multe masuri:… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

