- Biroul Electoral de Circumscriptie a finalizat analiza dosarelor de candidatura pentru Consiliul Judetean Constanta Noua reprezentanti ai partidelor politice sau aliantelor electorale si un independent candideaza pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Constanta Au fost validate si listele…

- Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Sibiu a admis luni, candidatura autointitulatului rege al romilor, Dorin Cioaba, la functia de primar al municipiului Sibiu, dupa ce initial a respins-o, insa Judecatoria Sibiu i-a dat dreptate candidatului in urma depunerii unei contestatii. "Biroul Electoral…

- Alianța USR PLUS va avea candidați în Voluntari, anunța Vlad Voiculescu pe Facebook, adaugând ca ”Justiția a anulat toate abuzurile lor”.Candidaturile USR-PLUS pentru Primaria și Consiliul Local din Voluntari, fieful primarului Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea,…

- Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioaba, a declarat, pentru AGERPRES, ca va depune joi contestatie la Judecatoria Sibiu, pentru ca doreste sa candideze la functia de primar al municipiului resedinta de judet, insa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 i-a respins candidatura. "Mi-au cautat…

- Nicusor Dan, sustinut de Alianta USR PLUS si PNL, si-a depus duminica dosarul de candidatura pentru functia de primar general al Capitalei. In acest context, el a criticat faptul ca primarul in functie, Gabriela Firea, isi doreste un nou mandat. "Cum poti sa vii sa ceri un nou…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat in unanimitate protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor, informeaza USR PLUS printr-un comunicat. Astfel, in alegerile locale, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru consiliile…

