- Saisprezece candidati, inscrisi in cursa pentru fotoliul de primar in Sectorul 6, vor incerca sa convinga alegatorii ca merita sa le acorde votul pe 27 septembrie, potrivit Agerpres. Biroul Electoral de Circumscriptie a constatat ramanerea definitiva a celor 16 candidaturi pentru functia de primar…

- 18 candidati au ramas in cursa pentru functia de primar general al Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie. Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a constatat marti definitive candidaturile. Conform procesului verbal al BEM, au fost inregistrate…

- Saisprezece candidati s-au inscris pentru a-si disputa fotoliul de primar in Sectorul 2 al Capitalei la alegerile din 27 septembrie. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile depuse pentru Primaria Sectorului 2. In competitia electorala au intrat: * Marian Catalin Militaru (PMP) - jurist…

- Noua candidati isi disputa, la alegerile locale din 27 septembrie, fotoliul de primar in Sectorul 4 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile la Primaria Sectorului 4. In competitia electorala au intrat: * Daniel Baluta (PSD) - medic, actualul primar Foto: (c) GRIGORE…

- Treisprezece candidati au intrat in cursa electorala pentru fotoliul de primar in Sectorul 3 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 3 a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor la functia de primar. Printre candidatii intrati in cursa electorala se afla actualul primar, Robert Negoita,…

- Douazeci de candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar al Sectorului 1 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 a publicat lista cu candidaturile definitive la fotoliul de primar in Sectorul 1. In competitia electorala pentru Primaria Sectorului…

- Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioaba, a declarat, pentru AGERPRES, ca va depune joi contestatie la Judecatoria Sibiu, pentru ca doreste sa candideze la functia de primar al municipiului resedinta de judet, insa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 i-a respins candidatura. "Mi-au cautat…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat in unanimitate protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor, informeaza USR PLUS printr-un comunicat. Astfel, in alegerile locale, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru consiliile…