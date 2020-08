Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si-a depus, marti, la Biroul Electoral Municipal, candidatura pentru functia de primar general al Capitalei, el propunandu-si ca Bucurestiul sa devina "o mare metropola". "Foarte multi cred ca Bucurestiul poate sa devina un pol de atractie turistica. Da, poate, dar trebuie sa fim realisti ca nu ne putem compara cu Viena, care este o capitala imperiala. Bucurestiul are atuurile lui (...) care trebuie potentate - viata culturala, academica, universitara - domeniul IT este un domeniu de excelenta al Bucurestiului. (...) Experienta pe care am capatat-o ani…