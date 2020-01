Alegerile, un sport democratic

Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri. Dupa 30 de ani de alergare pasionala dupa democrație, am trait s-o vad și pe asta: lipsa de dezbateri autentice, nonșalanța sfidarii electoratului din perspectiva prezentarii țintelor prezidențiale. Politicienii vorbesc doar intre ei, in interiorul partidelor. Electoratul aude doar ecouri deformate/…

- Toți oamenii au pasiuni, iar unii dintre ei au reușit din asta sa faca performanțe. Astazi aflam de pasiunea unei fete din Bacau, o pasiune rara in orașul nostru. Ștefana Benchea are doar 12 ani, este eleva la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și practica echitația. Ne-a explicat din start ca ea…

- In județul Bacau au fost organizate 635 de secții de votare, in care sunt așteptați sa-și exprime opțiunea 600.372 de cetațeni. Instituția Prefectului, care raspunde de organizarea, in teritoriu, a alegerilor pentru funcția de președinte al Romaniei, a facut eforturi pentru ca totul sa fie in ordine.…

- Asociația „Liber la Educație, Cultura și Sport” București, in parteneriat cu Ministerul Culturii și Identitații Naționale, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa”, Institutul Cultural Roman și Universitatea Naționala de Arte București, a organizat cea de-a treia ediție a proiectului cultural-educativ…

- Evanghelia dumnicii acesteia, a 22-a dupa Rusalii, ne prezinta Pilda bogatului nemilostiv si a saracului Lazar. Aceasta pericopa evanghelica ne aduce in atentie doua persoane diferite atat din prisma starii sociale, cat si a starii spirituale: Bogatul- nemilostiv si saracul Lazar. Unul – inconjurat…

- Meciuri la foc automat pentru echipele de volei ale CSȘ Bacau. Și nu curg doar meciurile, ci și victoriile. Sa o luam in ordine. In ordinea varstei. La primul turneu stagional, derulat recent, la Focșani, echipa feminina de minivolei (foto) a clubului condus de Marius Capușa a obținut trei victorii…

- Bucataria este spațiul din casa noastra unde petrecem un timp important, unde placutul trebuie sa se imbine cate se poate de corect cu utilul și funcționalitatea. Astfel, mobila bucatarie devine un punct extrem de important, iar alegerea ei, deloc ușoara. In primul rand trebuie sa ai in vedere spațiul…

- Este un motto pe care Izabela Cozma, o tanara din Bacau, il susține maxim. Chiar daca este absolventa de filologie, Izabela profeseaza in cu totul alta direcție iar motivele pentru care astazi o vom cunoaște mai bine sunt hobby-urile ei. Tanara s-a facut remarcata in urma participarilor la diferite…