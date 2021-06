Stiri pe aceeasi tema

- Țara a intrat in cea mai periculoasa faza, cind autoritațile statului (președintele, Parlamentul, Curtea Constituționala) și forțele politice iși pierd conștiința care le-a mai ramas. Aceasta opinie a fost exprimata de catre expertul independent, fostul prim-viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei…

- Alegerile parlamentare anticipate sint inevitabile. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul bașcan al Gagauziei Mihail Formuzal intr-un comentariu pentru eNews, relateaza Noi.md. El este convins ca majoritatea populației din Moldova așteapta alegeri anticipate in speranța de a-și lua ramas bun de…

- Prima repriza a meciului "președinte-parlament" s-a incheiat in favoarea primului jucator. Dar acesta este doar inceputul și urmeaza o repriza mult mai interesanta. Aceasta opinie a fost exprimata de catre expertul independent, fostul prim-viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei din Republica Moldova,…

- Chișinaul oficial ar trebui sa trimita o nota de protest autoritaților romane in legatura cu declarațiile scandaloase ale ambasadorului roman Daniel Ionița. Aceasta opinie a fost exprimata de deputatul Parlamentului Republicii Moldova din partea PSRM Nicolae Pascaru intr-un comentariu pentru eNews,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, trebuie sa impace cetațenii și sa gaseasca compromisuri, sa formeze tendințe unificatoare, deoarece acest lucru este extrem de important pentru societatea moldoveneasca scindata. Aceasta opinie a fost exprimata de catre expertul independent, fostul prim-viceprim-ministru,…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova ar putea recomanda Președintelui țarii, Maia Sandu, ca opțiune de compromis, sa organizeze din nou consultari cu fracțiunile și grupurile parlamentare privind candidatura de prim-ministru. Aceasta opinie a fost exprimata de catre expertul independent, fostul…

- Decizia Guvernului Republicii Moldova de a interzice temporar exporturile de griu din rezerva de stat pina la 12 aprilie 2021 este o iluzie. Aceasta opinie a fost exprimata de expertul independent, fostul viceprim-ministru, fostul ministru al Economiei al Moldovei, Alexandr Muravschi, comentind decizia…

- Formula de indexare a pensiilor in Moldova ar trebui sa includa nu numai rata inflației, dar și creșterea salariilor in rate egale, așa cum a fost inainte de 2020. Opinia a fost exprimata pentru eNews de doctorul in economiei Mihail Poisic, informeaza Noi.md. El a salutat faptul ca dupa mesajele descurajatoare,…