Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul miliardar la președinția SUA Michael Bloomberg a atins scorul de 19% in sondaje și va accede in urmatoarea dezbatere a democraților, unde va fi cel mai probabil ținta numarul unu a criticilor, scrie New York Times. Fostul primar al New York-ului Michael Bloomberg a urcat spectaculos in sondaje,…

- Senatorul de stanga Bernie Sanders si-a proclamat marti victoria in alegerile primare democrate din statul american New Hampshire, castigand la limita in fata candidatului plasat pe pozitia a doua, moderatul Pete Buttigieg, fost primar intr-un moi orasel american.

- Socialistul Bernie Sanders a promis sa-l ”bata pe Donald Trump” si si-a revendicat victoria in alegerile primare democrate din New Hampshire, in timp ce fostul vicepresedinte Joe Biden a suferit o infrangere usturatoare in cursa in vederea infruntarii presedintelui republican in noiembrie, relateaza…

- Senatorul de stanga Bernie Sanders si-a proclamat marti victoria in alegerile primare democrate din statul american New Hampshire, castigand la limita in fata candidatului plasat pe pozitia a doua, moderatul Pete Buttigieg, un fost primar, in timp ce ex-vicepresedintele Joe Biden a suferit o infrangere…

- Surpriza de proporți in alegerile primare democrate din Iowa, dupa ce Pete Buttigieg a obtinut un avantaj devansandu-l pe senatorul Bernie Sanders, potrivit unor rezultate partiale si impunandu-se drept un candidat de neocolit in cursa catre fotoliul de la Casa Alba, relateaza AFP potrivit news.ro.Cealalta…

- Aceasta ancheta de opinie, realizata online si publicata joi, arata ca Bernie Sanders a continuat sa-si consolideze popularitatea si ca 20- dintre democratii si independentii intervievati il sustin pe senatorul independent din Vermont, o crestere de doua puncte procentuale fata de un sondaj similar…

- Senatorul Bernie Sanders l-a prins din urma pe fostul vicepresedinte Joe Biden in intentiile de vot privind alegerile primare democrate in vederea alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie, releva un sondaj Reuters/Ipsos.

- Senatorul Bernie Sanders l-a prins din urma pe fostul vicepresedinte Joe Biden in intentiile de vot privind alegerile primare democrate in vederea alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie, releva un sondaj Reuters/Ipsos potrivit news.roAceasta ancheta de opinie, realizata online si publicata…