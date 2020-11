Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au votat anticipat in alegerile prezidentiale din SUA a depasit joi 80 de milioane, conform datelor de la Elections Project, transmite DPA, potrivit Agerpres.Asta inseamna ca, inainte cu cinci zile de data scrutinului, au fost exprimate aproape 60% din totalul voturilor…

- Alegatorii participa in numar foarte mare la votul anticipat pentru alegerile prezidențiale din SUA, informeaza Bloomberg. Potrivit sursei citate, pana la aceasta ora s-a inregistrat deja jumatate din numarul total de voturi numarate in 2016. Cu osaptamana inainte de ziua alegerilor, au fost contabilizate…

- Prezența record la alegerile prezidențiale din SUA, unde peste 70 de milioane de americani au votat deja, mai mult decat dublul participarii totale la alegerile prezidențiale din 2016, arata o statistica a US...

- Presedintele american Donald Trump a votat anticipat, cu zece zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA. Liderul de la Casa Alba a purtat masca la intrarea in sectia de vot amenajata intr-o biblioteca din orasul West Palm Beach din Florida.

- Donald Trump a purtat masca in momentul in care a intrat in sectia de vot. Orban anunța ca evalueaza masura reintroducerii restricțiilor de circulație pe timp de noapte „Este un vot extrem de sigur, cu mult mai sigur decat atunci cand va trimiteti buletinul de vot prin posta”, a declarat miliardarul…

- Greta Thunberg, adolescenta suedeza cunoscuta la nivel international pentru activismul ei pentru mediu, a facut un apel, sambata, catre americani, sa il voteze pe candidatul democrat Joe Biden la alegerile prezidentiale de luna viitoare.Bilanț alarmant in Capitala! Ludovic Orban, despre trecerea…

- Greta Thunberg a facut un apel, sambata, catre americani, sa il voteze pe candidatul democrat Joe Biden la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, noteaza News.ro.Adolescenta suedeza cunoscuta la nivel international pentru activismul ei pentru mediu a transmis acest mesaj intr-o postare pe Twitter.…

- Americanii isi trimit de zor buletinele de vot anticipat in alegerile de la 3 noiembrie, intr-un ritm fara precedent, un lucru care anunta un nivel al participarii la vot-record in scrutinul in care se infrunta presedintele republican in exercitiu Donald Trump si fostul vicepresedinte democrat Joe…