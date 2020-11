Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, care se desfasoara duminica avandu-i candidati pe opozanta Maia Sandu, lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) si presedintele in exercitiu Igor Dodon, sustinut de Partidul Socialistilor, este reflectat pe larg de agentiile…

- Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, care se desfasoara duminica avandu-i candidati pe opozanta Maia Sandu, lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) si presedintele in exercitiu Igor Dodon, sustinut de Partidul Socialistilor, este reflectat pe larg de agentiile…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Cei mai cunoscuti analisti politici din Republica Moldova au comentat, pentru AGERPRES, perspectivele acestui stat dupa alegerile prezidentiale de duminica. Ei au analizat situatia politica atat din prisma unei victorii obtinute de actualul…

- Igor Dodon, candidatul sprijinit de Partidul Socialistilor in alegerile prezidentiale din Republica Moldova, a lansat marti mai multe atacuri dure la adresa contracandidatei sale, sefa Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, cu care se va confrunta in turul doi de scrutin, programat…

- Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, sprijinit de Partidul Socialiștilor, a lansat marți mai multe mesaje dure la adresa Maiei Sandu, candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, cu care se va confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. "Nu voi…

- Lidera Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, si presedintele in exercitiu, Igor Dodon, se vor intalni in turul doi in alegerile prezidentiale din Republica Moldova. Asta dupa ce cei doi concurenti electorali au obtinut cele mai multe voturi in scrutinul din 1 noiembrie.

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat AGERPRES, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a anuntat ca…