Alegerile prezidenţiale din Siria, un scrutin ca un jurământ de credinţă pentru clanul Assad după 50 de ani la putere Alegerile organizate miercuri in Siria ar urma sa consacre o jumatate de secol la putere pentru clanul Assad, oferindu-i un al patrulea mandat lui Bashar al-Assad, care se vrea omul reconstructiei intr-o tara in faliment dupa zece ani de razboi civil devastator, relateaza AFP.



"Punere in scena" sau alegeri "nici libere, nici corecte". Occidentalii au denuntat in avans aceste alegeri prezidentiale, al doilea astfel de scrutin de la inceputul conflictului, in 2011, iar opozitia a vorbit despre "mascarada".



