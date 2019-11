Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a anuntat miercuri, pe pagina sa de facebook, ca il sustine pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, scrie Antena 3. Edilul a scris ca Mircea Diaconu a...

- Alegerile prezidențiale se apropie cu repeziciune, pe 10 noiembrie va avea loc primul tur, iar trei dintre candidații la prezidențiale au acceptat provocarea de a se confrunta fața in fața...

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca saptamana viitoare va merge cu remanierea in Parlament, in cazul in care nu trece motiunea de cenzura de joi. Premierul a afirmat ca alegerile prezidentiale se joaca la motiunea de cenzura, anunța news.ro.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar putea…

- Klaus Iohannis si Dan Barna isi depun vineri candidaturile pentru alegerile prezidentiale la Biroul Electoral Central., scrie Antena 3. Liderul USR Barna a anunțat, inca de saptamana trecuta, ca a reușit...

- Viorica Dancila a afirmat intr-o emisiune la Antena 3 ca este convinsa ca are sanse de a-l invinge pe actualul presedinte Klaus Iohannis in cursa pentru presedintia Romaniei. Ea si-a manifestat increderea in capacitatea PSD de a se mobiliza la scrutinul prezidential. "Nu am intrat in aceasta…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dancila, a infirmat, miercuri seara, speculatiile potrivit carora ar face un "blat" electoral la alegerile prezidentiale din luna noiembrie. Dancila a afirmat intr-o emisiune la Antena 3 ca este convinsa ca are sanse de a-l…

- Antena 3 a prezentat averile principalilor favoriți la alegerile prezidențiale, respectiv Klaus Iohannis, Viorica Dancila și Dan Barna. Klaus Iohannis Doua apartamente și trei case are Klaus Iohannis, iar...

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a lansat in dezbatere publica proiectul pentru aprobarea procedurii de acreditare la alegerile prezidentiale. "Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat si a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor…