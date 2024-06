Biroul Electoral Central a decis marți sa anuleze alegerile pentru funcția de primar in comuna Costinești și sa stabileasca o noua data pentru scrutin, respectiv pe 7 iulie. In cadrul ședinței de marți, Biroul Electoral Central a aprobat cererea de anulare a alegerilor de la Costinești, solicitata de PSD Constanța, conform News.ro. ”Anuleaza alegerile pentru […] The post Alegerile pentru primarul din Costinesti au fost anulate. Scrutinul a fost reprogramat appeared first on Puterea.ro .