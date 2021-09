Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru funcția de președinte USR-PLUS s-au amanat pentru joi, deoarece au votat și cei care nu aveau drept, marți, potrivit unei decizii a Biroului Național al formațiunii. „Biroul Național...

- Biroul Național decide in unanimitate reluarea procesului de vot pentru alegerea prin vot electronic universal a Președintelui USRPLUS incepand cu data de 16.09.2021, ora 10:00 și mandateaza Comisia electorala și Secretariatul General sa operaționalizeze aceasta decizie de urgența, anunța partidul.…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat vineri ca, in cazul in care va castiga alegerile pentru presedintia partidului, va renunta la conducerea grupului Renew Europe. Precizarile au fost facute in cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, intre cei trei candidati la conducerea USR PLUS: Dan…

- Un nou proiect, intitulat „Impreuna”, a fost lansat in interiorul USR PLUS, iar inițiatorii au anunțat și candidatul pe care il susțin pentru funcția de președinte al partidului. Lansarea proiectului politic in cadrul USR PLUS, ce vizeaza alegerile interne pentru Biroul Național și președinția partidului,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca orice candidat la presedintia PNL trebuie sa ia in calcul si faptul ca poate fi desemnat drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale, informeaza News.ro.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca ia cu mare seriozitate in calcul posibilitatea…

- Ciprian Dobre a castigat alegerile pentru presedintia organizatiei judetene a PNL Mures la o diferenta de trei voturi si la invins astfel pe contracandidatul sau Cristian Chirtes. Ludovic Orban a afirmat ca lupta pentru sefia PNL Mures a fost foarte stransa, marturisind ca a avut emotii, arata News.ro.…

- Scandalul continua la alegerile PNL Timisoara, înca de la intrarea în sala unde are loc conferinta. Sâmbata, forte de ordine nu îi lasa sa patrunda în interior decât pe cei aflati pe convocator, transmite News.ro.Scandalul a pornit înca de când s-a…

- Alegerile pentru noua conducere a PNL Campina au avut loc vineri dupa-amiaza, la Casa de Cultura "Geo Bogza", iar de aceasta data s-au desfașurat fara probleme. Singurul candidat la președinția organizației locale, Marian Nistor, a caștigat aceasta funcție cu 49 de voturi din 51. Din partea organizației…