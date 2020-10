Alegerile parlamentare vor fi amânate? Anunț de ultim moment de la Cotroceni Președintele Klaus Iohannis susține ca nici nu se pune problema sa fie amanate alegerile parlamentare, in ciuda faptului ca in Parlament s-a depus un proiect de lege in acest sens. Totodata, acesta a subliniat faptul ca așa cum au fost organizate și alegerile locale, nu va exista niciun fel de diferența in cazul parlamentarelor. ”Vedeți, alegerile vor fi pe 6 decembrie. Ele sunt pregatite, s-au depus candidaturi. Mandatul Parlamentului nu poate fi prelungit prin lege, el este prevazut de Constituție. Data alegerilor, prin lege, trebuie sa fie in termenul constituțional, adica de patru ani și punct.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri la Palatul Cotroceni, in contextul creșterii cazurilor de COVID, ca ne aflam intr-un moment critic, pledand pentru respectarea restricțiilor, dar l-a parasit ingrijorarea maxima cand i s-a amintit de alegerile parlamentare. „Masurile de restrictie sunt…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca nici nu se pune problema sa fie amanate alegerile parlamentare, in ciuda faptului ca in Parlament s-a depus un proiect de lege in acest sens.”Vedeți, alegerile vor fi pe 6 decembrie. Ele sunt pregatite, s-au depus candidaturi. Mandatul Parlamentului nu…

- Un proiect depus la Senat prevede data de 14 martie pentru alegerile parlamentare. Intrebat cum comenteaza posibilitatea amanarii alegerilor, fostul președinte CCR a spus ca mandatul parlamentarilor poate fi prelungit pentru situații prevazute in Constituție. "In niciun caz prin lege.…

- ​Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ziua cu un nou record de noi cazuri de coronavirus, ca în acest moment „nu e cazul sa vorbim despre amânarea alegerilor locale”. Șeful statului a susținut ca „lucrurile sunt organizate”, iar românii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat inaintea ședinței de Guvern din 3 septembrie ca astazi se va decide pachetul legislativ pentru organizarea alegerilor parlamentare."Va trebui sa luam o decizie foarte importanta, și anume sa adoptam HG privitoare la alegeri. Prioritare sunt cele doua HG, cea privind…

- "Legea abia a ajuns la mine. In ultimii 30 de ani, guvernele au stabilit datele alegerilor, acum e prima oara cand Parlamentul vrea sa iși ia acest atribut prin lege. Cum va fi asta, ca Parlamentul stabilește singur cand se alege Parlamentul? Sa ne imaginam ca un numar mare de parlamentari nu vor…

- Gheorghe Hagi (55 de ani) a vorbit, imediat dupa meciul Viitorul - Chindia 4-1, despre transferul iminent al atacantului Gabi Iancu (26 de ani). Golgeterul Ligii 1 ar fi curtat de mai multe echipe din strainatate, Ceea ce il nemulțumește pe Hagi este suma de transfer pe care o va obține de pe urma…

- Un lider USR cere amanarea alegerilor locale stabilite pentru 27 septembrie și ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa cheme partidele la consultari. In fata estimarilor guvernamentale privind evoluția crizei coronavirusului in Romania, vicepreședintele USR Ionuț Moșteanu susține ca organizarea…