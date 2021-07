Alegerile parlamentare: Lista secțiilor de votare de peste hotare In total, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate care vor avea loc in Moldova pe 11 iulie, vor fi deschise 2.150 de secții de votare. Dintre acestea, pentru alegatorii care voteaza in strainatate - 150, iar pentru cetațenii care locuiesc pe malul stang al Nistrului, in municipiul Bender și in unele localitați din raionul Caușeni - 41. Cele mai multe secții de votare din strainatate vor fi deschise in Italia - 31. Pe locul doi se afla Federația Rusa, cu 17 secții de votare, iar pe locul trei - SUA, cu 13 secții de votare. In Romania, cetațenii moldoveni vor putea vota in… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

