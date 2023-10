Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier de stanga al Slovaciei, Robert Fico, l-a invins pe rivalul sau progresist in alegerile parlamentare, dupa ce a facut campanie pentru a pune capat ajutorului militar acordat Ucrainei, arata rezultatele parțiale, scrie Reuters. De asemenea, Robert Fico a promovat ideea unor relații mai…

- Toti ochii Europei sunt atintiti asupra alegerilor parlamentare din Slovacia. Miza este mare pentru intreaga Europa, pentru ca in fruntea sondajelor este fostul premier, Robert Fico, un pro-rus convins. Fico a promis in repetate randuri ca Slovacia nu va mai ajuta Ucraina daca el va ajunge la putere…

